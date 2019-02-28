Россия выделила в фонд ООН средства для разминирования Сирии

После выделенных в фонд ООН денег для начала разминирования местности в Сирии Россия призвала своих партнеров по организации присоединиться к помощи, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«21 февраля правительством Российской Федерации принято решение о выделении в бюджет службы ООН по разминированию средств на цели содействия усилиям по разминированию в САР», – сказал Небензя во время заседания Совета безопасности.

Он призвал коллег по ООН «присоединиться к этим усилиям», передает РИА «Новости».

Ранее Министерство обороны сообщило о том, что в Сирии «до сих пор не развернуто масштабного разминирования».

Сирия попросила помощи у ООН в разминировании своих территорий в 2018 году. Летом прошлого года было подписано соответствующее соглашение между ООН и САР, которое стало первым официальным документом между этими двумя сторонами.