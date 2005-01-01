Индия показала обломки американской ракеты с пакистанских F-16

Индийские ВВС продемонстрировали на пресс-конференции части ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM американского производства, которые были выпущены пакистанскими F-16 и упали на территории Индии.

Вице-маршал индийских ВВС Р. Капур заявил, что эти фрагменты ракет доказывают участие истребителей F-16 ВВС Пакистана в атаке на Индию в среду. Он отметил, что части ракеты AMRAAM были обнаружены к востоку от города Раджаури в штате Джамму и Кашмир, передает ТАСС.

«Факт остается фактом: пакистанский F-16 был сбит нашим истребителем МиГ-21», – добавил представитель ВВС.

Ранее МИД Индии подтвердил, что ВВС страны потеряли истребитель МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией. При этом Индия утверждала, что был сбит и один из самолетов ВВС Пакистана. В четверг появились подробности боя. Сообщалось, что МиГ-21 был сбит ракетой AMRAAM истребителя F-16.

Отношения Индии и Пакистана обострились после удара индийских ВВС по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.