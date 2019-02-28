Воевавший в Донбассе племянник Дмитрия Киселева осужден в Германии

Племянник ведущего телеканала «Россия 1» Дмитрия Киселева Сергей приговорен немецким судом к двум годам и трем месяцам заключения за участие в боевых действиях в Донбассе.

Высший земельный суд Мюнхена признал Сергея Киселева виновным в «подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности» и «нарушении контроля над вооружением», пишет «Коммерсант».

По версии прокуратуры Баварии, в 2014 году после военной подготовки в лагере «Имперский легион» в Санкт-Петербурге гражданин Германии Киселев отправился на Украину, где принял участие в вооруженном конфликте. Киселев был вооружен автоматом Калашникова и пистолетом, а согласно законам ФРГ, гражданским лицам запрещен свободный оборот оружия.

Вернувшись из ДНР, Сергей Киселев, имеющий сан священника, отправился в греческий Афон, а оттуда – в Болгарию. В мае 2018 года его задержали по требованию немецких властей и экстрадировали в Германию.

Ранее Дмитрий Киселев подтверждал участие родственника в конфликте на юго-востоке Украины, отмечая, что тот сражался в рядах ополченцев и был награжден за это медалью. Именно после интервью российского телеведущего была инициирована проверка в отношении его племянника.