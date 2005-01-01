Дмитрий Киселев своим интервью подвел племянника под суд в Германии

В отношении гражданина Германии Сергея Киселева возбуждено дело по факту его участия в войне в Донбассе на стороне ополченцев; причиной оказалось интервью его дяди, телеведущего Дмитрия Киселева, которое тот дал еще в 2016 году, сообщили на судебном заседании в Мюнхене.

Представитель Федерального ведомства уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве обратил внимание на интервью российского телеведущего, после чего инициировал проверку. Она и привела к уголовному делу, сообщил офицер полиции на слушаниях, который выступил в качестве свидетеля, сообщает RTVI.

Сергей Киселев является гражданином Германии. Он обвиняется в подготовке к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины. Киселев уже признался в инкриминируемом ему преступлении, однако подчеркнул, что никого не убивал.

Судья также процитировал на суде интервью Киселева-младшего порталу ANNA-News от 2014 года. В нем племянник телеведущего заявил, что активно участвовал в боях под Донецком, в том числе стреляя из гранатомета по украинской бронетехнике.

«Для себя я понял, что там идет борьба за русскую землю, за русские города, за русский народ. Где-то месяц размышлял, потом туда отправился», – объяснял Сергей Киселев.

Против него могут завести еще одно дело – об участии в боевых действиях.

Расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест, его задержали в Болгарии и отправили в Германию.

В апреле 2016 года генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что его племянник, имеющий немецкое гражданство и проживающий в Германии, воевал на стороне ополченцев Донбасса.