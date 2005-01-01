В Киеве предложили Верке Сердючке заявиться на «Евровидение»

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, может до 10 марта заявиться на «Евровидение-2019» от Украины, сообщила член правления национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

«До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», – сказала Кольцова, передает РИА «Новости».

Кольцова не разъяснила, как Данилко может подать заявку после того, как Украина официально отказалась от участия в «Евровидении».

В среду Данилко заявил, что готов представить Украину на «Евровидении-2019», которое пройдет в Тель-Авиве.

От участия в конкурсе отказались уже певица Maruv, группа Freedom-jazz girls band и группа Kazka.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о новых претендентах на участие в «Евровидении».