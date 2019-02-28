Путин наградил Чижова и Яковенко орденами Александра Невского

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Александра Невского постпреда России при ЕС Владимира Чижова и посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную государственную службу им будет вручен орден Александра Невского. Кроме того, президент распорядился наградить орденом Дружбы директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Олега Мальгинова.

Также Путин наградил народного артиста России Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Тем же указом президент присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» эстрадной певице Ирине Понаровской.