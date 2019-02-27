В Израиле сообщили о преодолении кризиса с Россией после трагедии с Ил-20

После визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву источник в правительстве Израиля сообщил, что их страна преодолела кризис в отношениях с Россией, который случился после катастрофы с Ил-20.

Согласно информации источника РИА «Новости», Израиль продолжит свои действия против «иранской агрессии» в Сирии. При этом он уточнил, что канал для связи с Россией сохранится, чтобы избежать возможных инцидентов.

«Израиль продолжит действовать в той мере, в которой необходимо, против попыток иранской агрессии, сохраняя механизм деконфликтинга с Россией», – рассказал собеседник.

Напомним, в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика, погибли 15 военных. В этот день Израиль атаковал объекты в Сирии, предупредив Россию лишь за минуты до атаки. Москва уверена, что израильские самолеты прикрылись российскими. После случившегося Россия решила поставить в Сирию ЗРК С-300.