Двое мужчин в Петербурге устроили самосуд над подростком за изнасилование годовалой сестры

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника, сообщили в Следственном комитете города.

Двое мужчин, заподозрив подростка в сексуальном насилии над своей годовалой сестрой, нанесли мальчику несколько ударов руками и ремнем, передает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в ночь на 19 февраля в квартире на улице Будапештской. Сообщается, что мужчины распивали спиртное вместе с матерью подростка. Пока подозреваемые не задержаны.

В Следственном комитете также рассказали, что факт изнасилования подростком сестры подтвердился, и в его отношении будут приняты профилактические меры. Кроме того, известно, что в отношении матери избитого школьника возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Оба ребенка из семьи изъяты органами опеки.

Ранее в СМИ сообщалось об изнасиловании петербургской школьницы пятью мужчинами, однако информация была опровергнута следователями.