СК опроверг изнасилование школьницы пятью мужчинами в Петербурге

Главное следственное управление СК по Петербургу опровергло сведения об изнасиловании 17-летней школьницы пятью мужчинами.

«Сведений о совершении указанного преступления в ГСУ СК по Санкт-Петербургу не имеется», – отметили в ведомстве, передает «Мойка78».

Ранее СМИ сообщили, что якобы 17-летнюю школьницу напоил алкоголем и изнасиловал 27-летний мужчина, после чего над ней надругались три его друга, а затем ее также изнасиловал таксист.