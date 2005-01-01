Эксперты обсудили, как голосовать, не приходя на участки

Взгляд
27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
Разделы

Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
Перейти а раздел…

Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойствеФото: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС
Индия и Пакистан оказались как никогда близки к очередной, четвертой за 70 лет, войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели и Исламабад и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Обнародованы детали кибератаки США на Россию
          В Израиле сообщили о преодолении кризиса с Россией после трагедии с Ил-20Украина отказалась от участия в «Евровидении»Заслуженный учитель России о драке третьеклассниц: Агрессия будет нарастатьДвое мужчин в Петербурге устроили самосуд над подростком за изнасилование годовалой сестры
          Американцы сочли Россию гораздо опаснее Китая и КНДРАрестован очередной фигурант по делу АрашуковыхРоссийскому комику пришлось извиниться за шутку про НурмагомедоваМосковский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
          Стало известно о супружеских изменах ТрампаСтало известно, где нашли тело МалашенкоДевочку, умершую в запертой квартире, похоронилиУточнена сумма «гитлеровских пенсий» в Бельгии

          Главная тема


          Индия боится военно-воздушной победы над Пакистаном

          отказался от теста


          Крымский министр подрался с сотрудником ГИБДД

          «никого не убивал»


          Дмитрий Киселев своим интервью подвел племянника под суд в Германии

          «я - боец»


          Фигуристка Туктамышева: Вы убили внутри меня маленькую девочку

          Видео

          театральная критика


          Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

          уроки истории


          Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

          просто глупость


          Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

          муж божены


          Как Игорь Малашенко изменил историю России

          начало Крымской весны


          Меджлис готовил масштабное кровопролитие в Крыму

          Красная угроза


          Борис Кагарлицкий: Впервые в истории США президентом может стать социалист

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Ирокез в школе


          Анна Долгарева: Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

          на ваш взгляд


          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?

          Эксперты обсудили, как голосовать, не приходя на участки

             27 февраля 2019, 19:30
          Фото: Ирина Кузнецова/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Олег Москвин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Москвичи впервые получают возможность голосовать через Интернет, – выбирать власть условно говоря, не вставая с домашнего дивана. Но как при такой форме демократии избежать махинаций? Этот вопрос был на повестке круглого стола в ТАСС, посвященного новым электоральным технологиям. Эксперты также обсудили, как на выборы влияет казалось бы такое далекое от них явление, как сбор ягод на русском Севере.

          Говоря о новшествах в российской избирательной системе, нельзя не упомянуть эксперимент, который будет проходить в Москве – «дистанционное голосование, проще говоря, голосование по интернету, это дело очень новое», – отметил директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев. «Мы как общественники будем со своей стороны выстраивать процедуру общественного контроля, общественного наблюдения за дистанционным голосованием», ­– добавил он.

          Напомним, накануне на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о проведении «в качестве эксперимента» дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Ранее и, Центризбирком поддержал инициативу московских властей провести экспериментальное электронное голосование в Мосгордуму.

          Это, и другие новации в российском избирательном процессе Максим Григорьев и его коллеги из федеральной и региональной общественных палат обсудили в среду на «круглом столе» в ТАСС.

          Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева, говоря об электронном формате голосования, заметила: необходимо будет обеспечить защиту данных при подаче голосов таким способом. «В Москве будет эксперимент в рамках одного избирательного округа, где люди смогут проголосовать, не приходя на участки. Нужно будет зарегистрироваться через специальный сервис, – отметила Курбангалеева. Поэтому, указала она, должна быть исключена возможность махинаций, когда один избиратель сможет проголосовать дважды – и посредством интернет-приложения, и на избирательном участке.

          Тему новых технологий в избирательном процессе развил Александр Брод – участник научно-экспертного совета при ЦИК России, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

          Бюджетной альтернативой камерам видеонаблюдения могут стать общественные наблюдатели, которые вели бы видеосъемку – даже, например, на смартфоны, отметил Брод. «В тех регионах, где, из-за дефицита бюджета, не будет предусмотрено видеонаблюдение на участках, предлагаем восполнить это съемкой со стороны наблюдателей». Он упомянул опыт Свердловской области – здесь использовали приложение для смартфонов «Общественный наблюдатель». «Программа позволяет фиксировать то, что происходит на избирательных участках, передавать информацию в штаб общественных наблюдателей так, что данные сразу же размещаются на сайте».

          Напомним, что глава ЦИК Элла Памфилова не раз выступала за то, чтобы видеонаблюдение на региональных выборах было обязательным, дабы избежать вбросов, «каруселей» и других махинаций.

          Общественники на круглом столе обсуждали не только технические детали, но и возможные изменения самих избирательных технологий – в частности, был упомянут широко обсуждавшийся экспертами вопрос: нужно ли сохранять или отменять муниципальный фильтр для кандидатов, или же этот механизм отбора надо видоизменить.

          «Было много споров по поводу того, каким должен быть фильтр, пока одобрено на уровне не более 5%, – констатировала Курбангалеева. Напомним, что в феврале рабочая группа по вопросам совершенствования избирательного законодательства рекомендовала: снизить количество подписей депутатов и глав муниципальных образований региона, необходимых для регистрации кандидатов, максимум до 5% (в то время, как сейчас требуется от 5 до 10% подписей).

          Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева отметила: 

          «Можно как угодно это оценивать, но то, что для кандидатов от разных партий это будет значительным послаблением, никто отрицать не станет».

          «В работе с муниципальным фильтром нам надо находить золотую середину: мы должны сделать так, чтобы на выборы главы региона шли  люди, с определенной позицией, политическим опытом, авторитетом и поддержкой», – заметил Николай Головин, представитель группы общественной палаты Ставропольского края по контролю за выборами. «Если в выборах будут участвовать люди, не пользующиеся реальной поддержкой, то выборы могут превратиться в настоящий карнавал», – добавил он.

          Участники обсуждения не могли обойти вниманием и другой острый вопрос, который стал предметом дискуссий в экспертном сообществе: о дате, к которой должен быть привязан Единый день голосования (ЕДГ). Сейчас напомним, ЕДГ приходится на второе воскресенье сентября, если региональные выборы проходят в год выборов в Госдуму – то, в третье воскресенье сентября. В ходе предыдущих дискуссий некоторые эксперты и представители парламентской оппозиции предлагали перенести ЕДГ с сентября на октябрь.  

          «В сентябре, несмотря на то, что Вологодчина – северный регион, у нас еще не заканчивается дачный сезон, – заметил  представитель группы по контролю за выборами Общественной палаты Вологодской области Андрей Патралов. –  И у нас есть такой народный промысел – самозанятые жители области собирают грибы и ягоды, для них это значительная часть их годового дохода.

          «День год кормит» – это не про весну в Вологде, а про сентябрь».  

          Патралов подчеркнул, что у него пока не сложилось определенного мнения о том, надо ли переносить ЕДГ. Но в любом случае, перенос даты голосования – вопрос, который может стать предметом обсуждения.

          Максим Григорьев, со своей стороны, выступил категорически против переноса. «Эксперты забывают, что у нас большинство работников УИКов (участковых избирательных комиссий) – учителя. И если в сентябре, когда проходят выборы, еще фактически не идет учебный процесс в полной мере, то в октябре он идет уже – в полной мере. Если мы попытаемся перенести выборы на октябрь, просто можем помешать этому процессу», – подчеркнул директор Фонда исследований проблем демократии.

          Кроме того, «это для москвичей октябрь – еще достаточно теплое время, да и дороги в Москве хорошие – можно проехать, – заметил Григорьев. – В регионах же ситуация зачастую обратное, во-первых, в октябре уже холодно, и потом дороги с точки зрения доступности – хуже».

          В Вологодской области, что в сентябре, что в октябре доступность дорог оставляет желать лучшего, добавил представитель вологодской ОП Андрей Патралов.

          В заключение, отвечая на вопросы журналистов, Григорьев сообщил, что представители Общественной палаты России проведут дистанционный мониторинг предстоящих выборов на Украине. Сейчас общественники осуществляют мониторинг предвыборной кампании, заявил член ОП РФ.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............