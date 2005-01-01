Эксперты обсудили, как голосовать, не приходя на участки

Москвичи впервые получают возможность голосовать через Интернет, – выбирать власть условно говоря, не вставая с домашнего дивана. Но как при такой форме демократии избежать махинаций? Этот вопрос был на повестке круглого стола в ТАСС, посвященного новым электоральным технологиям. Эксперты также обсудили, как на выборы влияет казалось бы такое далекое от них явление, как сбор ягод на русском Севере.

Говоря о новшествах в российской избирательной системе, нельзя не упомянуть эксперимент, который будет проходить в Москве – «дистанционное голосование, проще говоря, голосование по интернету, это дело очень новое», – отметил директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев. «Мы как общественники будем со своей стороны выстраивать процедуру общественного контроля, общественного наблюдения за дистанционным голосованием», ­– добавил он.

Напомним, накануне на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о проведении «в качестве эксперимента» дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Ранее и, Центризбирком поддержал инициативу московских властей провести экспериментальное электронное голосование в Мосгордуму.

Это, и другие новации в российском избирательном процессе Максим Григорьев и его коллеги из федеральной и региональной общественных палат обсудили в среду на «круглом столе» в ТАСС.

Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева, говоря об электронном формате голосования, заметила: необходимо будет обеспечить защиту данных при подаче голосов таким способом. «В Москве будет эксперимент в рамках одного избирательного округа, где люди смогут проголосовать, не приходя на участки. Нужно будет зарегистрироваться через специальный сервис, – отметила Курбангалеева. Поэтому, указала она, должна быть исключена возможность махинаций, когда один избиратель сможет проголосовать дважды – и посредством интернет-приложения, и на избирательном участке.

Тему новых технологий в избирательном процессе развил Александр Брод – участник научно-экспертного совета при ЦИК России, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Бюджетной альтернативой камерам видеонаблюдения могут стать общественные наблюдатели, которые вели бы видеосъемку – даже, например, на смартфоны, отметил Брод. «В тех регионах, где, из-за дефицита бюджета, не будет предусмотрено видеонаблюдение на участках, предлагаем восполнить это съемкой со стороны наблюдателей». Он упомянул опыт Свердловской области – здесь использовали приложение для смартфонов «Общественный наблюдатель». «Программа позволяет фиксировать то, что происходит на избирательных участках, передавать информацию в штаб общественных наблюдателей так, что данные сразу же размещаются на сайте».

Напомним, что глава ЦИК Элла Памфилова не раз выступала за то, чтобы видеонаблюдение на региональных выборах было обязательным, дабы избежать вбросов, «каруселей» и других махинаций.

Общественники на круглом столе обсуждали не только технические детали, но и возможные изменения самих избирательных технологий – в частности, был упомянут широко обсуждавшийся экспертами вопрос: нужно ли сохранять или отменять муниципальный фильтр для кандидатов, или же этот механизм отбора надо видоизменить.

«Было много споров по поводу того, каким должен быть фильтр, пока одобрено на уровне не более 5%, – констатировала Курбангалеева. Напомним, что в феврале рабочая группа по вопросам совершенствования избирательного законодательства рекомендовала: снизить количество подписей депутатов и глав муниципальных образований региона, необходимых для регистрации кандидатов, максимум до 5% (в то время, как сейчас требуется от 5 до 10% подписей).

Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева отметила:

«Можно как угодно это оценивать, но то, что для кандидатов от разных партий это будет значительным послаблением, никто отрицать не станет».

«В работе с муниципальным фильтром нам надо находить золотую середину: мы должны сделать так, чтобы на выборы главы региона шли люди, с определенной позицией, политическим опытом, авторитетом и поддержкой», – заметил Николай Головин, представитель группы общественной палаты Ставропольского края по контролю за выборами. «Если в выборах будут участвовать люди, не пользующиеся реальной поддержкой, то выборы могут превратиться в настоящий карнавал», – добавил он.

Участники обсуждения не могли обойти вниманием и другой острый вопрос, который стал предметом дискуссий в экспертном сообществе: о дате, к которой должен быть привязан Единый день голосования (ЕДГ). Сейчас напомним, ЕДГ приходится на второе воскресенье сентября, если региональные выборы проходят в год выборов в Госдуму – то, в третье воскресенье сентября. В ходе предыдущих дискуссий некоторые эксперты и представители парламентской оппозиции предлагали перенести ЕДГ с сентября на октябрь.

«В сентябре, несмотря на то, что Вологодчина – северный регион, у нас еще не заканчивается дачный сезон, – заметил представитель группы по контролю за выборами Общественной палаты Вологодской области Андрей Патралов. – И у нас есть такой народный промысел – самозанятые жители области собирают грибы и ягоды, для них это значительная часть их годового дохода.

«День год кормит» – это не про весну в Вологде, а про сентябрь».

Патралов подчеркнул, что у него пока не сложилось определенного мнения о том, надо ли переносить ЕДГ. Но в любом случае, перенос даты голосования – вопрос, который может стать предметом обсуждения.

Максим Григорьев, со своей стороны, выступил категорически против переноса. «Эксперты забывают, что у нас большинство работников УИКов (участковых избирательных комиссий) – учителя. И если в сентябре, когда проходят выборы, еще фактически не идет учебный процесс в полной мере, то в октябре он идет уже – в полной мере. Если мы попытаемся перенести выборы на октябрь, просто можем помешать этому процессу», – подчеркнул директор Фонда исследований проблем демократии.

Кроме того, «это для москвичей октябрь – еще достаточно теплое время, да и дороги в Москве хорошие – можно проехать, – заметил Григорьев. – В регионах же ситуация зачастую обратное, во-первых, в октябре уже холодно, и потом дороги с точки зрения доступности – хуже».

В Вологодской области, что в сентябре, что в октябре доступность дорог оставляет желать лучшего, добавил представитель вологодской ОП Андрей Патралов.

В заключение, отвечая на вопросы журналистов, Григорьев сообщил, что представители Общественной палаты России проведут дистанционный мониторинг предстоящих выборов на Украине. Сейчас общественники осуществляют мониторинг предвыборной кампании, заявил член ОП РФ.