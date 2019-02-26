Депутаты предложили провести эксперимент на выборах в Мосгордуму

На рассмотрение Госдумы внесен проект закона о проведении «в качестве эксперимента» дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму.

В пояснительной записке указывается, что экспериментальное электронное голосование предлагается провести «в одном или нескольких одномандатных избирательных округах» столицы. При этом одновременно будет проводится обычное голосование, а избиратели сами смогут выбрать формат, передает РИА «Новости».

В эксперименте планируется использовать программное обеспечение регионального портала государственных и муниципальных услуг вместо «бюллетеня на бумажном носителе».

Решившие принять участие в экспериментальном голосовании смогут через городской портал Mos.ru переписать себя со своего участка на электронный избирательный участок. 8 сентября, когда будет проводится голосование, они получат электронный бюллетень, просто зайдя в личный кабинет на портале.

Если же избиратель передумает, и захочет проголосовать на избирательном участке, то он сможет получить там обычный бюллетень, но только в том случае, если еще не отдал голос дистанционно.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что возможность проведения на выборах в России дистанционного электронного голосования могут закрепить в федеральном законодательстве, если эксперимент в Москве пройдет успешно.

«Такая технология проведения эксперимента, с точки зрения законодательного обеспечения, мне кажется, является единственно правильной», – сказал он.

Напомним, Центризбирком поддержал инициативу московских властей провести экспериментальное электронное голосование.