США заявили о нежелании России «возвращаться» к выполнению ракетного договора

Постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Россия не вернется к выполнению договора РСМД, однако пока речи о гонке ядерных вооружений не идет.

«России было дано шесть месяцев. У меня нет причин полагать, что они вернутся к выполнению договора», – сказал Вуд журналистам.

При этом он добавил, что не считает, будто «мир вступил в новую гонку ядерных вооружений», передает РИА «Новости».

«Но Россия в последнее время стала действовать агрессивнее. И это вызывает озабоченность», – добавил постпред.

Ранее Вуд заявлял, что США пять лет пытались повлиять на Россию в связи с якобы нарушенным ДРСМД. На это в российском МИД ответили, что Россия уже с 2000 года предъявляет претензии Вашингтону по поводу нарушения условий договора. Также в ведомстве подчеркнули, что выход США из ДРСМД означает, что американцы готовят войну. Замглавы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов отметил, что Россия к этой войне будет готова.