Роухани не принял отставку главы МИД Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани отказался принимать отставку главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа, заявил официальный представитель министерства Бахрам Гасеми.

«Отставка не была принята», – передает слова Гасеми ТАСС.

Он также отверг предположения о возможных причинах ухода Зарифа в отставку.

Зариф сообщил о своей отставке в понедельник. Именно этот политик занимался договоренностями с международным сообществом по иранской ядерной программе.

Иранист Владимир Сажин в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что отставка Зарифа может стать предвестником потрясений на всем Ближнем Востоке.