«Аэрофлот» объявил о повышении топливного сбора

Компания «Аэрофлот» с 4 марта повысит топливный сбор на 200 рублей на фоне роста стоимости керосина и ослабления курса рубля, сообщили представители перевозчика.

Данная мера коснется внутрироссийских рейсов самого «Аэрофлота», а также дочерних «России» и «Авроры» с датой продажи билета с 4 марта и датой перевозки с 1 апреля, передает ТАСС.

«Повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы (города Дальнего востока, Крым и Калининград). Увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина», – сообщили в пресс-службе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российским авиакомпаниям приходится существенно повышать цены на билеты.

В прошлом году авиакомпании также увеличивали топливный сбор для билетов.