Полицейский застрелил напавшего на него с ножом мужчину в Забайкалье

Начальство МВД Забайкальского края проводит проверку действий полицейского, который, по предварительным данным, смертельно ранил пьяного мужчину, атаковавшего его с ножом.

Инцидент произошел вечером 24 февраля в населенном пункте Кокуй, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД.

Местная жительница пожаловалась сотруднику районного отдела полиции на сожителя своей подруги, между которыми произошла ссора. Она сообщила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и угрожает убийством.

«Прибывший на место сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия... В ответ на это, держа в руках охотничий нож, мужчина ударил сотрудника полиции по голове, после чего попытался нанести удар ножом. В сложившейся ситуации, действуя в соответствии с Федеральным законом «О полиции», в целях самообороны и защиты потерпевшей, полицейский произвел несколько выстрелов и нейтрализовал злоумышленника», – пояснили в ведомстве.

По факту применения огнестрельного оружия назначена служебная проверка. По данным ведомства, в случае, если пистолет был применен неправомерно, то сотрудника уволят из органов по отрицательным основаниям.

Делом занимается региональный Следственный комитет.

В ноябре 2018 года в Кабардино-Балкарии полицейские застрелили трех человек, которые открыли огонь в ответ на требование остановиться.