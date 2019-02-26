В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

В Шереметьево бизнес-джет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил источник в аэропортовых службах.

В аэропорту подтвердили выкат самолета за пределы ВПП и добавили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, передает РИА «Новости».

«С экипажем и пассажирами все в порядке», – сообщили в Шереметьево.

В январе сообщалось, что после приземления в московском аэропорту Boeing из Астаны выкатился за пределы полосы.