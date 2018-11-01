Сергей Шнуров попал в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете ГД по культуре.

«К общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров», – цитирует пресс-службу комитета РИА «Новости».

Напомним, первый состав совета был учрежден в начале года. Тогда в него вошли представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие представители культурной и общественной сфер.

Глава комитета Елена Ямпольская, сообщив о «втором призыве» в общественный комитет «независимо мыслящих людей», сразу отметила, что готова к атакам недоброжелателей.

«Рада, что и Сергей (Шнуров) увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше», – написала глава комитета на своей странице в Facebook.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Сергей Шнуров отреагировал на высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких о молодежи.