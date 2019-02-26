На границе Венесуэлы и Колумбии открыли стрельбу

Национальная гвардия Венесуэлы открыла стрельбу на границе с Колумбией, пишут СМИ.

Nacional пишет, что огонь велся в направлении Колумбии на мосту имени Симона Боливара. При этом, по версии издания, полиция Колумбии на своей территории также привела оружие в боевую готовность, но огонь открывать не стала, передает РИА «Новости».

Напомним, на границе с Колумбией происходят столкновения венесуэльских силовиков и оппозиции.