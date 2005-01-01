Сорванная из-за сильного ветра посадка британского самолета попала на видео

Самолет British Airways, летевший из лондонского аэропорта Хитроу, вынужден был повернуть в Малагу после того, как сильный ветер сорвал посадку в Гибралтаре; в Сети появилось видео, на котором заметно, как самолет сильно раскачивается в воздухе из стороны в сторону.

Из-за сильного ветра в районе Гибралтара пилоты решили приземлиться в Малаге в качестве меры предосторожности, сообщили в British Airways. Угрозы безопасности, утверждали они, не существовало, пишет Daily Express.

«Самолет благополучно приземлился, пассажиры покинули самолет в обычном режиме», – сообщили в компании.

British Airways принесла извинения за то, что самолет был перенаправлен в Малагу. Для пассажиров организовали наземный транспорт до Гибралтара.

В январе в Сеть попало видео с посадкой крупнейшего в мире авиалайнера A380 в условиях сильнейшего ветра в британском Бирмингеме, при котором другие самолеты садиться не стали.