Будущему заводу «Звезда» заказали 37 судов различного класса

Приморский судостроительный комплекс «Звезда» получил заказы на 37 газовозов и ледоколов, включая крупнейший в мире атомный ледокол «Лидер».

Данная верфь является крупнейшей в стране с планируемым объемом металлообработки в 330 тыс. тонн в год.

«Уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром» на строительство 37 судов различных типов. Зарезервированы производственные мощности для строительства судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ 2». Также планируется строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер» для использования на Северном морском пути», – сообщил РИА «Новости» вице-премьер Юрий Борисов.

Предусмотренные проектом мощности позволяют строить суда почти любых типов. «Окончание строительства запланировано на 2024 год. Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению к нашей стране», – отметил Борисов.

Уже известно, что строительство комплекса «Звезда» оценено более чем в 202 млрд рублей, из них около 66 миллиардов уже выделено. Еще более 9 млрд рублей пойдет на строение жилья для работников верфи.

По данным Борисова, верфи Приморского края сейчас имеют портфель заказов на строительство кораблей для ВМФ более чем на 30 млрд рублей, еще 117 млрд рублей составляют заказы предприятиям Приморского и Камчатского краев на ремонт и обслуживание Тихоокеанского флота.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что уже будущей весной на воду будет спущена первая подлодка-носитель «Посейдона».