Украина показала ролик с уничтожением похожего на МиГ-29 самолета

На стенде украинской компании Spetstechnoexport на Aero India 2019 была представлена система ПВО С-125М «Печора»; на видеозаписи она «сбивает» самолет, по очертаниям напоминающий истребитель МиГ-29.

Видео транслировалось на большом экране на стенде компании, передает РИА «Новости».

В феврале Москва направила Нью-Дели коммерческое предложение о поставке дополнительной партии самолетов МиГ-29.

В воскресенье, 24 февраля, проходит заключительный день авиашоу Aero India 2019. В ходе выставки ранее уже было представлено другое скандальное видео: в промо-ролике компании Israel Aerospace показали «уничтожение» российских С-300. Эта же компания прорекламировала свой комплекс противовоздушной обороны MRSAM видеороликом с уничтожением двух российских вертолетов Ка-50.