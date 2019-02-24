В Госдуме оценили заявление Киева о грядущей «деколонизации» Украины

«Деколонизация» Украины, о которой заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, будет направлена против русскоязычного населения Украины, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Должен сказать, что удивительным образом декоммунизация идет рука об руку с русофобией. И она во многих странах идёт так и шла всегда. В Прибалтике, скажем так, когда они отделились от нас. И в этой связи им так кажется легко: памятники снес, и вроде как ликвидировал память народную. Но с памятью народной так не получится, это сложно сделать», – передает слова Калашникова РИА «Новости».

Он выразил мнение, что Украина направит политику «деколонизации» на русскоязычное население страны. В связи с этим, считает Калашников, Россия должна сделать выводы – в том числе в вопросах предоставления гражданства украинцам, это позволит «собирать и защищать русский народ здесь, в России».

Накануне Вятрович заявил, что после завершения «декоммунизации» институт приступит к «деколонизации» страны. Это, по его словам, уничтожит легенды об общности украинцев и русских.