Сейшельский суд оправдал изнасиловавшего россиянку уборщика отеля

Суд Сейшельских островов закрыл дело об изнасиловании российской журналистки Анны Карабаш уборщиком отеля Бэзилом Хоаре, рассказала адвокат потерпевшей.

Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, передает «РИА Новости».

Сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Карабаш была изнасилована в мае 2017 года в отеле Six Senses Zil Pasyon во время пресс-тура на Сейшельские острова. По словам девушки, Хоаре напал на нее с ножом и угрожал убийством. Подозреваемого арестовали, затем выпустили под залог и вновь задержали после его проникновения в дом к жительнице Сейшел.

Напомним, 13 февраля в Москве мастер по вызову избил и изнасиловал московскую журналистку, после чего похитил у нее мобильный телефон.