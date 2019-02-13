«Муж на час» избил и изнасиловал московскую журналистку

Нанятый через специальный сервис мастер избил и изнасиловал московскую журналистку из издания «Собака», сообщили источники в правоохранительных органах.

«Вечером 11 февраля в полицию поступило сообщение об изнасиловании от сотрудницы одного из отделов издания «Собака». По ее словам, она заказала через сайт по подбору профессионалов Profi.ru услуги мастера для установки карниза в квартире. В 19.30 мужчина по имени Петр приехал к ней домой, установил карниз, а затем начал приставать: повалил на кровать, избил и произвел с ней насильственные действия сексуального характера. После этого подозреваемый забрал у девушки мобильный телефон и скрылся», – приводит агентство «Москва» слова своего источника.

Жертва описала своего насильника как худощавого мужчину славянской внешности примерно 35–40 лет. По ее словам, рост мужчины составлял около 165–170 сантиметров.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.