Казанский театр расторг контракт с певцом из-за низкого роста

В Казани театр оперы и балета им. Мусы Джалиля разорвал контракт с оперным певцом Хачатуром Бадаляном по причине его низкого роста, рассказали арт-агентстве «Премьер», представляющим интересы артиста.

Договор с Бадаляном был расторгнут в одностороннем порядке, передает «Интерфакс».

Согласно контракту, Бадалян должен был выступить 4, 20, 22 и 23 февраля, однако 8 февраля театр сообщил арт-агентству, что отменяет выступления певца, так как он не подходит им по росту. При этом в официальном письме причины расторжения договора не указывались.

Как отметили в агентстве «Премьер», руководство театра заранее ознакомилось с физическими данными Бадаляна, поэтому причина разрыва контракта «нарушает нормы морали, влечет за собой репутационные риски, а также наносит психологическую травму артисту».

Сообщается, что по заявлению певца законность действий театра будет проверять прокуратура Татарстана.

Между тем, в министерстве культуры Татарстана отметили, что поскольку Бадалян не являлся штатным сотрудником театра, учреждение имело право разорвать договор в одностороннем порядке.