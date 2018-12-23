Шнуров и Собчак поспорили из-за интервью Матильды

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на обвинения телеведущей Ксении Собчак в причастности к блокировке интервью с Матильдой Шнуровой.

Так, Собчак в своем Instagram сообщила, что интервью, в котором Матильда рассказала о разводе с музыкантом, заблокировали по требованию Шнурова. «И главное, там же не было никакого говна про тебя», – написала Собчак, обращаясь к артисту.

Шнуров довольно резко ответил на такое заявление. «Ксения Анатольевна, если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы, чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право. Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то, боюсь, здесь ничем не поможешь», – написал певец в Instagram, позже удалив пост. Его слова передает телеканал «360».

Певец отметил, что в описании причиной блокировки названо требование телекомпании «ВИД» из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной.

Сергей и Матильда Шнуровы развелись в августе 2018 года после 11 лет брака. Через пару месяцев Шнуров намекнул своим подписчикам, что снова женился.

При этом Матильда Шнурова поддержала Ксению Собчак после сообщений о ее разрыве с Максимом Виторганом.