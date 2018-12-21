Матильда Шнурова поддержала Собчак

Матильда Шнурова (Елена Мозговая), которая недавно развелась с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым после 11 лет брака, поддержала телеведущую Ксению Собчак на фоне слухов о ее расставании с актером Максимом Виторганом.

«Ох, как я понимаю», – написала Матильда Шнурова в Instagram, комментируя запись Ксении Собчак, в которой телеведущая, процитировав индийского философа и мистика Ошо, призвала окружающих «не судить».

Такое послание Собчак опубликовала на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что они с Виторганом перестали носить обручальные кольца. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. Кроме того, пресса сообщает, что супруги встретят Новый год не вместе. До этого стали ходить слухи о романе Собчак и режиссера Константина Богомолова.

У Собчак и Виторгана есть общий сын Платон.

Добавим, что Матильда и Сергей Шнуровы объявили о расставании в мае этого года, а уже спустя два месяца после развода лидер «Ленинграда» женился в четвертый раз.