На волне слухов о расставании с Виторганом Собчак советует «не судить»

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на появившиеся в социальных сетях и СМИ слухи о ее расставании с актером Максимом Виторганом.

«Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто», – написала Собчак в Instagram, разместив на своей странице цитату индийского философа и мистика Ошо:

«Это послание таково: не вмешивайтесь.

Это послание таково: не судите.

Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого.

Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это.

Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью.

Пусть у каждого будет свобода делать свое».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца – об этом свидетельствуют новые фотографии, появившиеся в социальных сетях. Кроме того, в прессе появились сообщения о том, что супруги встретят Новый год не вместе. До этого появились сообщения о романе Собчак и режиссера Константина Богомолова.

У Собчак и Виторгана есть общий сын Платон. С марта 2018 года в СМИ ходили слухи о новой беременности Собчак, однако позднее телеведущая опровергла эти сообщения.