Ксения Собчак ждет второго ребенка

Информацию о беременности Собчак подтвердил ее официальный представитель.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», – сообщил изданию Super представитель Собчак Кирилл Суханов.

Источник отметил, что Собчак активно ищет помощника в эфире телеканала «Муз-ТВ».

36-летняя журналистка станет мамой во второй раз. Ее первому сыну Платону в ноябре исполнится два года.

Ранее в светской тусовке возник спор о беременности журналистки.