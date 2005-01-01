Мадуро поблагодарил Россию за отправленные Венесуэле лекарства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил глубокую благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за предоставленные республике лекарства.

В четверг вечером российская сторона передала Венесуэле по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) груз с лекарствами и медицинским оборудованием, передает ТАСС.

В церемонии, которая прошла в международном аэропорту Каракаса, принимали участие посол России в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.

За разгрузкой и передачей лекарств по видеосвязи наблюдал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Посол России Владимир Заемский пообещал, что помощь Венесуэле будет оказываться и далее, подчеркнув при этом, что это необходимо делать цивилизованным способом через соответствующие международные организации.

Заместитель министра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисеньо уточнил, что переданных Россией лекарств и инструментов венесуэльским больницам хватит не менее чем на 15 дней.

После передачи лекарств президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «глубоко благодарен Панамериканской организации здравоохранения и президенту России Владимиру Путину за решимость в доставке медикаментов».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал получение 300 тонн гуманитарной помощи от России.