Ученые предложили новый способ обеспечить Крым водой

Эксперты Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХК) предложили для решения проблемы водоснабжения полуострова начать поиск воды на километровой глубине, об этом сообщил директор НИИСХК Владимир Паштецкий.

«Пришла пора просканировать Крым не на 200 – 300 метров, как это было сделано, и только выборочно были сделаны до 1 тыс. метров скважины, а новыми методами и аппаратурой [на километровой глубине] для того, чтобы остановится на той воде, которой, как мы считаем, должно хватить для питья однозначно. В Крыму есть специалисты, которые объединившись с Российской академией наук (РАН) могут это провести», – сообщил Паштецкий, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в Бахчисарайском районе действуют скважины глубиной около 1 километра, снабжающие несколько населенных пунктов водой. Всего подобных скважин на полуострове около десятка.

По словам главы института, поиск воды на такой глубине можно проводить с помощью космической разведки, с помощью наземных способов и при помощи воздушной разведки.

В январе председатель госкомитета Крыма по водному хозяйству Игорь Вайль сообщил, что полуостров обеспечен водой на весь 2019 год.