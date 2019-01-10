В Крыму заявили об отсутствии проблем с водой на ближайший год

Председатель госкомитета Крыма по водному хозяйству Игорь Вайль сообщил, что полуостров обеспечен водой на весь 2019 год, наполненность водохранилищ на начало января составляет более 70%.

«Сегодня водохранилища заполнены в объеме 167 млн кубических метров воды, плюс ежесуточные 146 тысяч кубических метров воды из подземных источников дают полную гарантию того, что Крым обеспечен водой на весь 2019 год», – цитирует Вайля пресс-служба госкомитета, передает РИА «Новости».

На данный момент наполняемость водохранилищ составляет порядка 72%, пояснил Вайль. По оценкам комитета, накопившийся в горах снег обладает запасами воды объемом до 80 млн кубометров. Около половины этого объема при таянии снега можно собрать в водохранилища Крыма.

Отмечается, что в Крыму и Севастополе работают 15 водохранилищ естественного стока, в системе северо-крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.

Между тем в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН вместе с коллегами из Севастопольского госуниверситета и Севастопольского водоканала проводят исследования, которое поможет решить проблемы водоснабжения Севастопольской городской агломерации.

«В идеале по итогам наших исследований можно будет выработать рекомендации по работе действующих водозаборов и обоснованию перспективных объектов для постановки геологоразведочных работ на подземные воды. Возможно, что те принципы водоснабжения, которые мы планируем прививать в Севастополе, получится реализовать и в других районах Крыма», – пояснил заведующий лабораторией института, кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Новиков.

По мнению ученых, инфраструктура полуострова нуждается в масштабной реконструкции и развитии. Некоторые водозаборы работают лишь в половину мощности, а водохранилища едва успевают обеспечивать жителей чистой водой.

Новиков отметил, что проекты строительства новых водохранилищ могут стать неэффективными из-за закарстованных, то есть испещренных каналами и трещинами пород, что может потребовать специального закрепления дна.

«Гораздо экономичнее и экологичнее использовать подземные воды, которыми богато южное и западное побережье Крыма, где расположена область питания основных водоносных горизонтов», – считают исследователи.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.