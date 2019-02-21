Отстранена директор школы в Приморье, где родители избили пятиклассника

Директора школы в Большом Камне, где родители устроили самосуд над пятиклассником, издевавшимся над их детьми, временно отстранили от исполнения обязанностей.

«С сегодняшнего дня заместитель директора этой школы исполняет обязанности директора, а сам директор временно не работает», – сказала РИА «Новости» представитель администрации мэрии.

По ее словам, также от полномочий классного руководства отстранена педагог. «Она молодая, не справилась с обязанностями. Классным руководителем этого класса будет назначен более опытный педагог», – добавила собеседница.

Тем временем власти города Большой Камень заявляют, что родители детей, которых обижал пятиклассник, до 19 февраля не подавали никаких заявлений руководству учебного заведения.

«Заявлений родителей не было (до последнего момента) ни руководству школы, ни в управление образования, ни мне как исполняющему обязанности зама (мэра) по социальным вопросам. Никто не пришел, не сказал, что есть такая ситуация. Первое заявление поступило в адрес директора школы 19 февраля. Сразу же отреагировал директор, составили план мероприятий по устранению конфликта. Но 20-го произошел этот инцидент», – сказала и.о. заместителя главы Большого Камня Светлана Березницкая.

Она отметила, что ей и начальнику управления образования администрации города вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора.

Вместе с тем ранее СМИ сообщали, что родители пострадавших детей неоднократно обращались в полицию, а также требовали от директора школы и чиновников краевого департамента образования предпринять соответствующие меры, однако в течение как минимум двух месяцев все вышеперечисленные должностные лица бездействовали.

Чаша терпения родителей переполнилась, когда пятиклассник ударом в живот отправил одноклассницу на больничную койку. Девочку госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки и теперь ребенку требуется транспортировка с последующей операцией во Владивостоке.

Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику. В полицию также поданы встречные заявления об избиении детей пятиклассником.