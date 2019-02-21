В Киеве указали на наживающуюся на Украине Европу

Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что европейским странам выгодна ситуация на Украине.

«Около шести миллионов украинцев уже работают в европейских странах и платят там взносы в пенсионные фонды, то есть они не собираются возвращаться. Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», – рассказал он в эфире телеканала «Наш».

По словам Мураева, законопроекты, принятые по требованию Запада, включая снятие моратория на вывоз леса-кругляка и безвизовый режим, вредят стране.

Ранее депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нынешние власти захватили Украину и издеваются над ней.

До этого депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Вашингтон и Евросоюз выжимают из Украины все ресурсы, руководствуясь лишь своими экономическими интересами.