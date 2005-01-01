Продюсер Пригожин согласился со словами Макаревича об идиотах

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин согласился с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем в том, что общество деградирует.

«Может быть, Андрей Вадимович резковато высказался, я не знаю, откуда у него такая статистика, но то, что общество деградирует – это факт», – сказал Пригожин «Ридусу».

Продюсер также обратил внимание, что бранные слова стали нормой в обществе.

«С экранов телевизора люди оскорбляют друг друга, а другие, вместо того чтобы их осудить, смеются. Почему, например, Панин позволяет себе оскорблять заслуженных артистов – Лещенко, Валерию?» – задался вопросом Пригожин.

По его словам, в советское время было больше профессионалов, чем сегодня.

«Сколько в советское время было профессионалов, а сейчас что? По-хорошему, искусство, телевидение должно объединять народ, а оно его разлагает. Мы уже сошли с ума от этой политики – внешней, внутренней, смотрим, как политики в пиджаках друг на друга орут», – отметил продюсер.

Он призвал менять ситуацию и дать нравственные ориентиры гражданам.

Андрей Макаревич, рассказывая о своей работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре, заявил, что считает идиотами 80% населения планеты. Также музыкант добавил, что он запретил бы «орать по телевизору». Пресс-секретарь музыканта сообщила, что его слова были вырваны из контекста.