Представитель Макаревича попытался объяснить его слова про идиотов

Пресс-секретарь лидера «Машины времени» Андрея Макаревича Антон Чернин заявил о том, что высказывание музыканта «80% населения Земли – идиоты» было вырвано из контекста.

«Люди, которые вырывают цитату из контекста, безусловно, относятся к той самой большей, по мнению Андрея Вадимовича, половине человечества. Я только могу посоветовать прочитать интервью целиком, оно совершенно не об этом», – пояснил Чернин, передает РИА «Новости».

Напомним, Андрей Макаревич, рассказывая о своей работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре, заявил, что считает идиотами 80% населения планеты. Также музыкант добавил, что он запретил бы «орать по телевизору».