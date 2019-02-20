Посол США призвал Израиль извиниться перед Польшей

Американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер призвала исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца принести Польше извинения в связи с дипломатическим скандалом, разгоревшимся между двумя странами после заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху об антисемитизме поляков.

«Два сильных союзника, такие как Израиль и Польша, конечно, они сильные союзники Соединенных Штатов, не должны использовать такую риторику. Мы слишком важны друг для друга, чтобы пустить эти проблемы на самотек», – приводит ее слова ynetnews.com.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение заявлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами. Комментируя польский закон об ответственности за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста, Нетаньяху сказал: «Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был осужден за высказывание об этом». Эта цитата широко распространилась в СМИ. После этого МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари.

Позже Кац, назначенный главой МИД Израиля в воскресенье, 17 февраля, заявил, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери». По его словам, никто не должен указывать израильской стороне на то, как им выражаться и помнить своих павших. В свете этого заявления польская сторона и отказалась от участия в саммите Вишеградской группы в Иерусалиме. В итоге саммит, который не стали называли «Вишеградским», решили провести без Польши.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ссора двух гордых столиц – Иерусалима и Варшавы – произошла из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы.