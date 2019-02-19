Саммит в Израиле решили провести без Польши и не называть «Вышеградским»

Израильский МИД объяснил, в каком формате будут проходить встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с коллегами из Словакии, Чехии и Венгрии после того, как Польша сорвала саммит Вышеградской четверки.

Нетаньяху проведет три двусторонних встречи с главами правительств Словакии Петером Пеллегрини, Чехии Андреем Бабишем и Венгрии Виктором Орбаном, после чего состоится общая встреча, передает РИА «Новости».

В МИД Израиля пояснили, что саммит не будет называться «Вышеградским», так как для последнего нужно присутствие Польши.