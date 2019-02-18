Встреча стран Вишеградской группы и Израиля оказалась сорвана

Встреча премьеров стран Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) и Израиля, которая должна была состояться в Иерусалиме во вторник, отменена из-за отказа от участия в ней Варшавы, заявил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

«Из-за отказа Польши от участия в саммите премьеров стран Вишеградской группы и Израиля он не состоится. Пройдут только двусторонние переговоры», – передает слова Бабиша ТАСС.

Ранее стало известно, что польские власти отказываются от участия во встрече стран Вишеградской группы и Израиля из-за слов главы израильского МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Это заявление Каца вызвало возмущение у Варшавы.