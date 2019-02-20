РАН предложит научное обеспечение обозначенных в послании Путина направлений

Российская академия наук подготовит собственные предложения по научному обеспечению направлений развития страны, обозначенных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил глава РАН Александр Сергеев.

По словам Сергеева, в число основных «наукоемких» направлений, перечисленных в послании, входят такие тематики, как искусственный интеллект, применение данных дистанционного зондирования Земли, развитие сельского хозяйства, передает РИА «Новости».

«По этим направлениям предложения заведомо есть. Сейчас мы со многими институтами, университетами, госкорпорациями в этом направлении начинаем работать», – сказал Сергеев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в послании Федеральному Собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.