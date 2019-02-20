Топилин оценил влияние новых мер поддержки семей на рождаемость

Министр труда Максим Топилин заявил, что повышение пособия по уходу за ребенком позволит существенно поднять уровень рождаемости в стране.

«(Меры) помогут, безусловно, совершить рывок, это будет стимулировать рождаемость», – передает РИА «Новости» слова Топилина.

Министр сказал, что выплата пособий по уходу за первым и вторым ребенком коснется 70% семей с доходами ниже двух прожиточных минимумов, сообщает ТАСС. В настоящее время пособия получают около 45% семей. Кроме того, по словам Топилина,

460 тыс. неработающих россиян будут получать увеличенное пособие по уходу за детьми-инвалидами.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил повысить планку выплат пособий по уходу за ребенком семьям со среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов. С 1 января 2020 года планка будет поднята до двух прожиточных минимумов.

В послании Федеральному Собранию Путин также объявил, что с 1 июля выплаты по уходу за детьми с инвалидностью будут повышены с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.