Секретарь ОП: Путин в послании ответил на десятки волнующих граждан вопросов

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию ответил на десятки насущных вопросов, волнующих российских граждан, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев.

«Это послание замечательно тем, что оно почти полностью обращено к внутренним проблемам страны. Причем даже более конкретно оно посвящено проблемам жизни десятков миллионов граждан России. В этом послании десятки ответов на самые насущные вопросы, которые задают граждане», – приводит его слова РАПСИ.

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев отметил, что в послании президент сконцентрировался на внутренних проблемах России.

«Президент в своем выступлении сфокусировался, в первую очередь, на внутренних вопросах, то есть на том, что волнует наше население. Затронут также очень важный блок, связанный с борьбой с бедностью. Важен призыв главы государства довести сначала пенсии до прожиточного минимума, а затем уже увеличивать. Уделено внимание вопросу медицины и образования в селах, борьбе с мусором. Президент в своей речи также подчеркнул приоритет отечественного производителя, очевидно, что у нас есть в этом вопросе потребность внутри страны очень большая. Важно, что Владимир Путин заступился за бизнес. И, конечно, очень показателен международный блок – напомню, что по мнению президента, в одностороннем порядке никто не сможет достичь в этом деле превосходства», – сказал Григорьев.

Эксперт добавил, что послание главы государства является «предельно конкретным», теперь правительство должно полностью его учесть и принимать меры по исполнению.

В среду Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию, большая часть которого была посвящена внутрироссийским вопросам. Выступление главы государства, которое проходило в Гостином дворе, продолжалось 1 час 27 минут. Речь президента не менее 33 раз прерывалась аплодисментами.