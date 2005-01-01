Назван срок создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования BrahMos-2

Россия и Индия к 2024 году создадут и испытают гиперзвуковую ракету воздушного базирования BrahMos-2, сообщил глава департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.

По его словам, работа над ракетой займет не более пяти лет. Испытательный пуск планируется провести в конце 2023 – начале 2024 года, передает РИА «Новости».

Испытания перспективной BrahMos-NG, которая может поставляться на экспорт, состоятся через три-четыре года, сообщил Патхак. Он уточнил, что «испытания начнутся с самолета Tajes», но Индия хочет перевооружить этими ракетами свои Су-30МКИ и МиГ-29, которые должны получить, соответственно, по пять и три ракеты каждый.

Летом сообщалось, что BrahMos для подлодок создана, но у ВМС Индии пока нет субмарин с вертикальным пуском ракет.