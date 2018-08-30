Стало известно о создании подводной ракеты «БраМос»

Универсальная крылатая ракета «БраМос» (Brahmos) для подводных лодок уже создана, однако в составе ВМС Индии пока нет соответствующих носителей – подводных лодок с вертикальным пуском ракет, сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

«Через торпедные аппараты эта ракета запускаться не может», – уточнил Максичев РИА «Новости».

Он напомнил, что Индия объявила тендер на покупку шести подводных лодок, в котором в том числе участвует Россия с подлодками проекта 636 и 1650 «Амур».

Ранее на этой неделе сообщалось, что на создание новой авиационной крылатой мини-ракеты Brahmos-NG («БраМос») потребуется от трех до пяти лет.