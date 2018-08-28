Обозначены сроки создания мини-ракеты «БраМос»

На создание новой авиационной крылатой мини-ракеты Brahmos-NG («БраМос») потребуется от трех до пяти лет, сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

«При меньших габаритах эта ракета имеет ту же боевую эффективность, что и созданная сегодня «большая» ракета, которой вооружают тяжелые истребители Су-30МКИ ВВС Индии. Но ею можно будет вооружать легкие истребители типа МиГ-29», – цитирует Максичева РИА «Новости».

По его словам, работа над мини-ракетой уже началась.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos создано в 1998 году. Оно работает над созданием сверхзвуковых ракет различного базирования.

В мае Индия провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования «БраМос».

Ранее стало известно, что ракета «БраМос» с индийской головкой самонаведения успешно прошла испытания.