Землю монастыря УПЦ арестовали на Украине

Суд в Тернопольской области Украины наложил арест на землю, где находится Загаецкий Иоанновский монастырь канонической Украинской православной церкви, сообщается в госреестре судебных решений страны.

Суд решил, что в 2015 году депутаты сельсовета превысили полномочия, когда передали участок монастырю, поскольку там же находится и памятник архитектуры – церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года.

Открыто дело по статье УК Украины о злоупотреблении служебным положением, передает ТАСС.

Участок площадью 1,22 га арестован, монастырю запрещены действия по отчуждению имущества.