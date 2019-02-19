США собрались поставить ВВС Украины навигационное оборудование

Министерство обороны США объявило торги среди американских оборонных предприятий на поставки ВВС Украины навигационного оборудования, сообщили в управлении материально-технического обеспечения ВВС США.

По информации ТАСС, Пентагон планирует снабдить Украину дальномерными и сверхчастотными всенаправленными азимутальными радиомаяками. Оборудование предназначается для аэродрома в Староконстантинове, говорится в сообщении. При этом отмечается, что правительство США не намерено брать на себя расходы, связанные с выполнением контракта.

На прошлой неделе США одобрили пакет документов, согласно которому Украина получит дополнительно 115 млн долларов в качестве военно-технической помощи.

В августе 2018 года Пентагон решил выделить Киеву 250 млн рублей.