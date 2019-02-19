В Канаде при пожаре погибли семеро детей

В результате пожара в канадском городе Галифакс погибли семеро детей, заявили в правительстве города.

Трагедия произошла 19 февраля в одном из домов на юге Галифакса, передает РИА «Новости». Сообщается, что к моменту приезда пожарных огонь объял первый и второй этаж жилища.

Все погибшие дети были из одной семьи. Кроме того, при пожаре пострадали женщина и мужчина – они госпитализированы. В настоящее время полиция ведет расследование случившегося.

Ранее в канадском городе Лонгей в результате пожара в подвале жилого дома погибли три человека.