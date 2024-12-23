Двухтысячную ракету семейства Р-7 со спутником «Ресурс-П» № 5 установили на Байконуре

Tекст: Дарья Григоренко

На космодроме Байконур завершена установка ракеты-носителя «Союз-2.1б» с высокодетальным спутником «Ресурс-П» №5. Старт намечен на 25 декабря в 10.45 по московскому времени, передает РИА «Новости».

Спутник «Ресурс-П» №5 станет вторым аппаратом этой серии, запущенным в 2023 году. Первый «Ресурс-П» №4 был отправлен на орбиту 31 марта. Эти спутники, производимые в самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс», предназначены для детального наблюдения поверхности Земли. Они могут делать снимки с разрешением 70 сантиметров и используются для мониторинга экологической обстановки, поиска полезных ископаемых и создания карт.

По информации Роскосмоса, предстоящий запуск станет юбилейным – двухтысячным для ракет, созданных на основе легендарной Р-7. Ракета украшена наклейками, посвященными этому событию, а также 1015-летию Ярославля, 390-летию Вилюйска и республике Саха-Якутия. Наклейка с эмблемой миссии аппарата также присутствует.

История ракет семейства Р-7 началась 15 мая 1957 года с первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты. На ее базе были созданы знаменитые «Спутник» и «Восток», которые вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли и первого человека – Юрия Гагарина. Современные модификации, такие как «Союз-2», обладают цифровой системой управления и различными модельными вариациями для различных задач.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области и вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Восточного и вывела на орбиту спутник «Кондор-ФКА» №2 для картографирования и мониторинга природных ресурсов с детализацией до одного метра. В октябре Воздушно-космические силы России провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области.