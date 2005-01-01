Крупнейший банк Дании решил прекратить работу в России

Самый крупный банк Дании Danske Bank прекратит свою работу в России и балтийских странах, говорится в заявлении банка.

«Независимо от уведомления эстонского регулятора и в соответствии со своей стратегией сфокусировать внимание на рынках Северной Европы Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал вопрос о продолжении деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. Сейчас Danske Bank решил ее прекратить», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что деятельность продолжит лишь литовский центр обслуживания, который выполнял для Danske Bank некоторые административные функции.

Ранее правоохранительные органы США начали расследование в отношении Danske Bank, подозревая его в отмывании денег «из России и бывших советских республик». Согласно докладу консалтинговой компании Promontory Financial, через эстонское отделение банка в 2013 году перевели 30 млрд долларов «российских и бывших советских денег».